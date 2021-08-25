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Меркель предупредила о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма

Деловая газета "Взгляд"
53 минуты назад

После вывода войск НАТО Афганистан может стать очагом терроризма, этому необходимо противостоять, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель: Мир переоценил силы афганцев в борьбе с талибами
Фото: ReutersReuters

«Мы достигли цели, поставленной в 2001 году, в начале миссии. С тех пор из Афганистана больше не исходили международные теракты. Это был конкретный вклад в безопасность нашей страны, заслуга наших солдат... Но мы не должны закрывать глаза на то, что с выводом войск союзников Афганистан может вновь стать очагом угрозы международного терроризма, этого нужно избежать», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Меркель, мировое сообщество переоценило способность афганских сил сопротивляться движению «Талибан» (запрещено в России). Мир предполагал, что в Афганистане начнутся бои, однако афганские силы прекратили сопротивление с «молниеносной скоростью», сообщает ТАСС.

Меркель добавила, что обсуждала ситуацию с талибами с президентом России Владимиром Путиным.

«Новая реальность горька, но нам нужно с ней справиться. Нашей целью должно быть сохранение как можно больше изменений, которые произошли в Афганистане в последние 20 лет. Об этом международное сообщество должно говорить в том числе с «Талибаном», безусловных договоренностей не может и не должно быть. Нам всем ясно: это будет сложно, но мы должны попытаться... Будем тесно согласовывать свои действия с европейскими и международными партнерами. В ЕС, НАТО и G7 консультации уже стартовали, я также говорила об этом с российским президентом (Владимиром) Путиным, этот диалог должен быть продолжен», – заявила канцлер, выступая в бундестаге.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Экономика,Ангела Меркель,Владимир Путин,Талибан,НАТО,Конгресс США,Бундестаг,ЕС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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