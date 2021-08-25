Меркель: Мир переоценил силы афганцев в борьбе с талибами

«Мы достигли цели, поставленной в 2001 году, в начале миссии. С тех пор из Афганистана больше не исходили международные теракты. Это был конкретный вклад в безопасность нашей страны, заслуга наших солдат... Но мы не должны закрывать глаза на то, что с выводом войск союзников Афганистан может вновь стать очагом угрозы международного терроризма, этого нужно избежать», – передает ее слова РИА «Новости».

«Новая реальность горька, но нам нужно с ней справиться. Нашей целью должно быть сохранение как можно больше изменений, которые произошли в Афганистане в последние 20 лет. Об этом международное сообщество должно говорить в том числе с «Талибаном», безусловных договоренностей не может и не должно быть. Нам всем ясно: это будет сложно, но мы должны попытаться... Будем тесно согласовывать свои действия с европейскими и международными партнерами. В ЕС, НАТО и G7 консультации уже стартовали, я также говорила об этом с российским президентом (Владимиром) Путиным, этот диалог должен быть продолжен», – заявила канцлер, выступая в бундестаге.