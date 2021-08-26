Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россия значительно нарастила закупки пальмового масла

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 12 процентов в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого (до 529 тысяч тонн). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Россия значительно нарастила закупки пальмового масла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В июне тоже значительно выросли закупки. Они увеличились на 75,2 процента к прошлогоднему показателю и на 69,6 процента к предыдущему месяцу, до 106 тысяч тонн. Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла в первом полугодии вырос на 16,8 процента. Поставки на российский рынок кокосового, пальмоядрового масла увеличились на 16,8 процента.

Всего с января по апрель 2021 года в Россию было ввезено 360 тысяч тонн пальмового масла и его фракций, что на 20,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что страна не должна импортировать продукты из-за рубежа, учитывая ее сельскохозяйственные возможности. Он также отметил, что санкции против России заставили страну развивать свой агропромышленный комплекс.

Между тем россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов. Сырные продукты — недорогая альтернатива сыру (стоят на треть дешевле), при их производстве возможно использование растительных жиров, например пальмового масла.

Экономика,Дмитрий Медведев,Росстат,Совет безопасности РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители