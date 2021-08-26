СМИ: Россия снова может пойти по сценарию «лихих 90-х»

Россия снова может пойти по сценарию «лихих 90-х», когда размер госдолга был колоссальным, сообщает «Царьград». Издание напомнило последние данные о государственном долге, опубликованные Счетной палатой РФ. Согласно отчету, задолженность превышает 20 триллионов рублей и достигла почти 18% от валового внутреннего продукта. Вместе с тем, там указано, что экономическая конъюнктура для нашей страны сегодня складывается позитивно.

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На сегодняшний день внутренний долг РФ увеличился почти на 10% и составляет 16,2 трлн рублей. Задолженность перед иностранными кредиторами достигает 58,5 млрд долларов (+ 3,2%). Но опрошенные "Царьградом" эксперты уверены, что такой уровень госдолга не слишком опасен, если сравнивать с другими странами. Например, соотношение госдолга к ВВП у Японии - 266%, Соединённых Штатов Америки - 115%, и даже у бурно растущего и успешного Китая - 69%.

"С другой стороны, России не нужно так много долгов, особенно если учесть международные резервы в 593,5 млрд долларов", уверен обозреватель Царьграда Константин Двинский.