В Минтруда назвали 40 способов покрыть дефицит ПФР

Для покрытия дефицита бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования существует около 40 инструментов. Они перечислены в проектах правительственных постановлений, подготовленных Министерством труда РФ.

В ведомстве подготовили два документа: для ПФР и для ФСС. «В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита», — пишут «Известия». В частности, предлагается уменьшить объем пенсионных накоплений, размещенных на банковских депозитах, сократить финансовые активы самих фондов, уменьшить остатки средств финансового резерва и другие, вплоть до продажи акций и игры на курсах валют.