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В Минтруда назвали 40 способов покрыть дефицит Пенсионного фонда

Ura.Ruиещё 1
54 минуты назад

Для покрытия дефицита бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования существует около 40 инструментов. Они перечислены в проектах правительственных постановлений, подготовленных Министерством труда РФ.

В Минтруда назвали 40 способов покрыть дефицит ПФР
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

В ведомстве подготовили два документа: для ПФР и для ФСС. «В общей сложности в оба перечня вошли более 40 источников финансирования дефицита», — пишут «Известия». В частности, предлагается уменьшить объем пенсионных накоплений, размещенных на банковских депозитах, сократить финансовые активы самих фондов, уменьшить остатки средств финансового резерва и другие, вплоть до продажи акций и игры на курсах валют.

Дефицит ПФР в этом году составляет 494,8 млрд рублей, ФСС — 17,6 млрд рублей. Раньше бюджет фондов утверждал парламент, но в этом году этим занимается правительство.

Экономика,Новые налоги,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,газета "Известия",
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