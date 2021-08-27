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Силуанов заявил, что экономика в России достигла допандемийного уровня

News.ruиещё 4
1 час назад

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, а рост экономики страны достиг допандемийного уровня. Об этом он сообщил во время недавней встречи министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что участники встречи выразили озабоченность из-за «расхождения траекторий восстановления в развитых и развивающихся странах», а также из-за рисков затягивания антикризисных мер, что грозит привести к перегреву экономики. Глава Минфина РФ заявил, что масштаб мировой антикризисной поддержки был чрезмерным и ведёт к увеличению инфляционного давления.

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Силуанов напомнил о необходимости снижения факторов перегрева экономики, включая накопления дисбалансов, рост госзадолженности, дефицит бюджета и так далее. Коснувшись положения дел в России, он подчеркнул, что рост экономики за первые шесть месяцев 2021 года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его.

Ранее экономисты США отметили, что российская экономика демонстрирует самые высокие с 2000 года темпы роста после отмены ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса. ВВП России в II квартале увеличился на 10,3%, также намного выросли объёмы розничной торговли, количество пассажирских перевозок и объёмы обрабатывающего производства.
Экономика,Видео,Антон Силуанов,БРИКС,Минфин,
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