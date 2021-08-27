В Госдуме призвали отказаться от МРОТ

«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — подчеркнул депутат.

Как заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко, из-за повышения МРОТ до 60 тысяч рублей бизнес может столкнуться с проблемами. Предложение увеличить минимальный размер оплаты труда за счёт госбюджета кажется эффективным, однако такая мера может повлечь за собой рост безработицы и неформальной занятости населения, считает эксперт. По словам Карпенко, работников начнут активно переводить на пониженные ставки или отстранять от работы из-за того, что у большей части дотационных регионов не получится создать условия для повышения МРОТ.