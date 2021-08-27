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Абрамченко поддержала идею Шойгу о строительстве городов в Сибири

РИА Недвижимостьиещё 6
23 часа назад

Абрамченко поддержала идею Шойгу о строительстве городов в Сибири
Фото: РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что поддерживает инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых городов.

Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено с учетом потенциала Сибири в советское время. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров - промышленных, научно-технологических - на территории сибирских субъектов Молодежь должна оставаться в Сибири", - сказала Абрамченко во время своего двухдневного рабочего визита в Омск.

Для привлечения молодежи нужна комфортная среда, где нет экологических проблем, где есть "современное жилье и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать", отметила вице-премьер. По ее словам, есть отдельный проект по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона и проект по развитию территории Южной Сибири.

Экономика,Виктория Абрамченко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Единая Россия,РИА Новости,
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