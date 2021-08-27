Абрамченко поддержала идею Шойгу о строительстве городов в Сибири

ОМСК, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что поддерживает инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири новых городов.
Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности - например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
"Я поддерживаю инициативы Сергея Кужугетовича, мы с ним накануне поездки в Омскую область встречались и проговаривали эти инициативы. Они ведь фактически воспроизводят развитие, которое было заложено с учетом потенциала Сибири в советское время. Это кластерный подход, развитие отдельных кластеров - промышленных, научно-технологических - на территории сибирских субъектов Молодежь должна оставаться в Сибири", - сказала Абрамченко во время своего двухдневного рабочего визита в Омск.
Для привлечения молодежи нужна комфортная среда, где нет экологических проблем, где есть "современное жилье и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать", отметила вице-премьер. По ее словам, есть отдельный проект по развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона и проект по развитию территории Южной Сибири.