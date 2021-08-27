Как война в Афганистане отразится на долларе

Статус США как сверхдержавы пошатнулся из-за событий в Афганистане. Страна рискует столкнуться с потерей глобального геополитического влияния в долгосрочном плане. Однако такое положение окажет не столь значительное влияние на экономическую мощь Штатов и статус доллара, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Об этом пишет «Прайм».

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США - надежный заемщик, отметил Суверов. По его словам, они не допускают дефолтов по своим долгам. Кроме того, они являются технологическим лидером, несмотря на то, что Китай препятствует им в этом.

«Что касается «военного» статуса доллара, то Швейцария и Япония, например, не обладают глобальной военной мощью, однако их валюты, как и США, являются резервными. Доллар при этом еще и остается основной торговой валютой на глобальных сырьевых и финансовых рынках. То есть роль «военного» фактора тут незначительна, да и рынки пока сигнализируют о том же», — подчеркнул специалист.

Экономика США находится под давлением роста их госдолга, а доллар - диверсификации расчетных валют различными странами мира, отметил Суверов.

Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле. Об этом РИА Новости сообщил источник в афганском Минздраве. Как уточнил собеседник агентства, количество раненных в результате терактов насчитывает 1338 человек, жертвами стали 60.