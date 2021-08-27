Что будет с рублём в сентябре

В августе российская валюта не оправдала негативные ожидания аналитиков, заявил «Российской газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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«Несмотря на исторически сложившиеся негативные ожидания, связанные с августом, рубль в уходящем месяце не оправдал их, показав относительно небольшое снижение», - подчеркнул он.

Вместе с тем Бабин указал на сложную ситуацию на внешних рынках, в частности на нефтяном.

По словам специалиста, рубль сильно ослаб к доллару. «Американец» растёт к мировым валютам в связи с ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС. Это привело к снижению российской валюты с 5-го места, где он находился в июне и июле, на 9-е место в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года.

В сентябре сохранятся риски, которые уже стали драйвером нестабильности биржевых площадок. Речь идёт об усилении пандемии из-за новых штаммов COVID-19. Так, Бабин предупредил об остановке глобального экономического роста.

«В то же время высокая инфляция в крупных экономиках требует от ключевых центробанков сворачивания монетарных стимулов, которые могут понадобиться в случае ухудшения ситуации с пандемией»,- указал эксперт.

Такая динамика влияет на неопределенность, что заставляет нервничать инвесторов, заявил Бабин. Это, по его словам, повысило разнонаправленность динамики мировых рынков.

Рублю помогает высокий докризисный уровень сырьевых товаров и высокая ключевая ставка, указал специалист.

При отсутствии изменений доллар в сентябре будет в диапазоне 72,7-74,8 рубля, ожидает эксперт.

Ситуации может измениться после заседания ФРС, которое запланировано на 22 сентября. Рубль может сильно ослабнуть, если монетарные стимулы начнут сворачивать, предупредил Бабин.