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Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы

ТАССиещё 3
1 час назад

Министерство обороны США во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Соответствующее уведомление Пентагон разместил в пятницу в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре.

Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы
Фото: ReutersReuters

"Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе", - отмечается в документе.

Как напомнили в Пентагоне, "раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе", и "запрет распространяется на все виды энергоресурсов". В Минобороны при этом подчеркнули, что допускают возможность исключений из правила. Кроме того, как указано в документе, "запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)".

Экономика,Министерство обороны,Пентагон,
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