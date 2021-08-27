Жителям РФ посоветовали не ждать сильной «просадки» цен на жилье

В настоящее время не приходится надеяться на то, что цены на жилье сильно просядут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что цены на жилье в России стабилизируются и «припадут».

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"Цены на недвижимость практически по всем регионам значительно росли несколько лет подряд. Ожидать, что они сильно просядут, точно не стоит. Подорожало всё, что относится к строительству: топливо, аренда строительной техники, монтажные работы. Становятся дороже цемент, песок, кирпич, утеплитель, пиломатериалы. По данным Росстата, только за последние полгода стоимость ДСП, ОСП выросла на 16%. Только за последний год цены на строительные доски и пиломатериал выросли в два раза. Спровоцировали массовое подорожание металлургические заводы. Вслед за металлом начали стремительно повышаться ценники пиломатериалов», — сказал Тимофеев.

Кроме того, по его словам, изоляция в карантин на даче оказалась куда интересней, чем в квартире.

«Это спровоцировало небывалый бум на первичные стройматериалы для строительства дома», — сказал экономист.