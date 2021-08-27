"Единственное решение": экономист о продаже Nord Stream 2 ЕС

"Полагаю, что перспективы проекта, как при прокачке 50% газа от разрешенного объема, так и при 100% будут высокие - Газпром последовательно сокращает до минимального прокачку через украинскую ГТС с прицелом на использование СП-2, а при восстановлении экономики ЕС от коронавируса спрос на газ в ближайшие 15-20 лет будет в фазе роста, даже несмотря на развитие альтернативной "зеленой" энергетики", - отметил Жарский.