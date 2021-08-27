"Единственное решение": экономист о продаже Nord Stream 2 ЕС

Продажа Nord Stream 2 одной из европейских компаний позволит исполнить положения газовой директивы ЕС и даст возможность использовать "Северный поток 2" на 100%. Об этом "Рамблер" рассказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
"Вполне возможно, что идея с продажей газопровода в пользу одного из участников газового рынка ЕС может оказаться единственным решением, которое позволит использовать мощность газопровода в более чем 50% - поскольку новый собственник в последствии может действовать в интересах "Газпрома" как бы странно это не звучало", - заявил он.
Жарский отметил, что технически новый собственник будет просто закупать газ из России, при этом, попадая на территорию ЕС, топливо будет уже в собственности европейской компании.
"Это удобный вариант для всех, минус, скорее всего, будет заключаться в том, что Газпрому придется идти на ценовые уступки, но цена в любом случае будет в рыночных рамках ЕС. Лично мое мнение – Евросоюз, вернее большая часть стран именно западных, совершенно не хотят, чтобы труба, куда вложено столько миллиардов евро, функционировала недозаполненной", - добавил он.
По словам специалиста, в пиковые периоды сезонного спроса на газ местные регуляторы готовы идти навстречу поставщикам, а спрос на газ в ЕС в ближайшие годы будет только расти. У вопроса все еще есть много юридических аспектов, однако экономические интересы помогут быстро уладить несостыковки.
"Полагаю, что перспективы проекта, как при прокачке 50% газа от разрешенного объема, так и при 100% будут высокие - Газпром последовательно сокращает до минимального прокачку через украинскую ГТС с прицелом на использование СП-2, а при восстановлении экономики ЕС от коронавируса спрос на газ в ближайшие 15-20 лет будет в фазе роста, даже несмотря на развитие альтернативной "зеленой" энергетики", - отметил Жарский.
25 августа компания Nord Stream 2, являющаяся оператором "Северного потока 2" проиграла в суде дело об освобождении газопровода от положений обновленной газовой директивы ЕС. Согласно директиве, добывающая компания не может владеть поставщиком газа, а также заполнять газопровод более чем на 50%.