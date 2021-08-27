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Байден поручил выделить Украине до $60 млн из средств Пентагона

RT на русском
45 минут назад

Президент США Джо Байден распорядился выделить до $60 млн из средств Пентагона на помощь Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден поручил выделить Украине до $60 млн из средств Пентагона
Фото: ReutersReuters

Как говорится в подписанном американским лидером меморандуме, он поручил направить «до $60 млн на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский планирует попросить у Вашингтона увеличение военной помощи и оборонных поставок на встрече с Байденом.

В Пентагоне отмечали, что продолжат усилия по укреплению потенциала армии Украины.

Как писал RT, Минобороны Соединённых Штатов планирует закупить авиационное оборудование для украинских ВВС.

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Министерство обороны,Администрация США,Пентагон,
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