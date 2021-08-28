К исчезновению газового топлива в России оказалась причастна Украина

Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.

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В ряде российских регионов отмечается нехватка сжиженного углеводородного газа (СУГ), что привело к резкому росту цен. СУГ – это сжиженная под давлением пропано-бутановая смесь, произведенная из попутного нефтяного газа. В быту он используется в виде газомоторного топлива и в виде газовых баллонов для приготовления пищи и обогрева жилища.

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С дефицитом СУГ на этой неделе столкнулись некоторые АЗС Крыма. Местная топливная компания объяснила это пожаром на газохимическом комплексе Газпрома под Новым Уренгоем, который произошел 5 августа. Там поясняют, что предприятие служило основным поставщиком сырья для заводов, производящих газовое топливо для автомобилей. В результате сформировался дефицит СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где крымские топливные сети закупают продукцию.

Уже к 11 августа на бирже был побит исторический максимум стоимости СУГ – 53 353 рубля. Потом газ несколько дней дешевел, однако затем цена снова начала расти. С начала года к 11 августа биржевая цена СУГ в России выросла более чем двое. На этой неделе снова отмечался рост, близкий к историческому максимуму.

Резкий скачок цен на 30% на СУГ за первые 20 дней августа отметили власти Северной Осетии. Причиной такой ситуации там также назвали аварию на заводе в Новом Уренгое, что привело к снижению выпуска СУГ.

По данным газеты ВЗГЛЯД, под Казанью наблюдается дефицит на газовых АЗС также топлива для газовых баллонов, которые сейчас активно используются сельскими жителями для консервирования, в частности для изготовления варенья – в этом году отмечается небывалый урожай яблок. Заполнить баллоны газом невозможно уже две недели из-за его отсутствия на ГАЗС, и непонятно, когда газ появится, пожаловалась жительница одного дачного поселка под Казанью. «Мы объехали под Казанью 10 заправок, и нигде нет пропана для баллонов», – говорит она.

Проблемы с СУГ эксперты тоже связывают с сокращением поставок из Нового Уренгоя из-за аварии 5 августа на газпромовском заводе. Дефицит сырья выбил российские нефтегазохимические компании из баланса, заявил Прайм аналитик RUPEC Александр Собко. В самом худшем сценарии переработчики недополучат в августе более 150 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ и СУГ), считает он. А источники РИА «Новости» в отрасли указывают, что рынок не получит в августе порядка 200 тыс. тонн СУГ.

Буквально в пятницу случился еще один неприятный инцидент. Под Оренбургом от сухой травы загорелась сера на открытой площадке возле железнодорожных путей Оренбургской ГПЗ структуры Газпрома близ поселка Каргала. Это крупнейшее в стране предприятие по переработке газа, где производится в том числе сжиженный углеводородный газ для бытовых нужд. И эта авария может еще больше усложнить ситуацию внутри России.

Впрочем, эксперт Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что причина дефицита и роста цен на СУГ только в аварии на заводе в Новом Уренгое. «Тем более что дефицит проявляется в разных регионах. Скорее всего, причина в том, что нефтяные компании решили побольше заработать на экспорте», – считает эксперт ФНЭБ.

В Европе цены на обычный газ остаются крайне высокими и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров, нефть тоже стоит дорого – в районе 65–75 долларов за баррель. «СУГ особенно активно в бытовом плане используют южные страны Европы», – говорит Игорь Юшков.

«За бензином наше государство старалось активно следить и контролировать ситуацию: в мае был скорректирован демпфирующий механизм, потом обязали компании больше направлять бензина на внутренний рынок и на биржу, чтобы не создавать дефицит и роста цен. Тогда как на сжиженный углеводородный газ в этом плане власти обращали гораздо меньше внимания. Вероятно, нефтяные компании воспользовались этой возможностью и старались как можно больше экспортировать СУГ», – рассуждает собеседник.

Кроме Европы большим и привлекательным рынком сбыта российского СУГ является также Украина.

«Бензин и дизель на Украине дорогие, потому что приходится импортировать, собственных мощностей не хватает. Поэтому население Украины пытается экономить и переводит автотранспорт на сжиженный углеводородный газ. Магистральный газ также стал довольно дорогим в последние годы, поэтому некоторые украинцы, чтобы сэкономить, переходят на газовые баллоны для отопления дома и приготовления пищи», – говорит Юшков.

По данным украинского энергетического агентства Enkorr, поставки СУГ в страну в августе вышли на рекордный показатель. За 15 дней августа они выросли почти на 17%, или на 12 тыс. тонн, до 71 тыс. тонн в сравнении с прошлогодним августом. Причем,

больше всего в августе вырос импорт СУГ на Украину из России – почти на 50%, до 32,5 тыс. тонн. Главные поставщики – «Роснефть» и «Лукойл». Хотя на Украине отмечают, что поставки автомобильного газа происходят с задержками.

Увеличивает поставки также Мозырский НПЗ в Белоруссии плюс поставщики из Литвы. Стоимость СУГ на Украине бьет рекорды, превышая 17 гривен за литр (47 рублей), и к сентябрю ожидается рост цены еще на 1 гривну.

«Цены в России на СУГ растут на фоне гонки за экспортный паритет: если хотите получать топливо внутри России, то давайте такую же доходность на внутреннем рынке, как на экспорте», – полагает Игорь Юшков.