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Володин напомнил россиянам об изменениях в законах с 1 сентября

Lenta.ru
1 час назад

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в законодательстве, в числе важнейших нововведений — закон о выплате больничных на детей до семи лет и «гаражная амнистия». Об этом россиянам напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Первый закон касается социальной сферы и предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми. С сентября выплаты по больничным на детей до семи лет включительно будут составлять сто процентов среднего заработка вне зависимости от стажа.

«Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной Думы», — отметил Володин.

Также глава нижней палаты парламента выделил «гаражную амнистию». По его словам, многие гаражи, которыми владеют россияне, построены еще в советское время. Несмотря на то что граждане ими пользуются, юридически они никак не оформлены. Поэтому такие гаражи не могут быть проданы или переданы по наследству.

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«Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — заключил Володин.

Помимо этого, председатель Госдумы напомнил о том, что с 1 сентября вводятся новые требования для организации азартных игр, появится возможность обжалования штрафа через портал Госуслуг, аптекам разрешат вести дистанционную продажу лекарственных препаратов, а студенты смогут получить несколько квалификаций.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуму внесут законопроект об увеличении штрафов в десять раз водителям за нарушение тишины. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, существующий на данный момент штраф в 500 рублей недостаточен для владельцев автомобилей и мотоциклов и надо установить минимальный штраф размером в пять тысяч рублей.
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