С 1 сентября в России вступят в силу изменения в законодательстве, в числе важнейших нововведений — закон о выплате больничных на детей до семи лет и «гаражная амнистия». Об этом россиянам напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Первый закон касается социальной сферы и предусматривает дополнительную поддержку семей с детьми. С сентября выплаты по больничным на детей до семи лет включительно будут составлять сто процентов среднего заработка вне зависимости от стажа.

«Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — один из приоритетов работы Государственной Думы», — отметил Володин.

Также глава нижней палаты парламента выделил «гаражную амнистию». По его словам, многие гаражи, которыми владеют россияне, построены еще в советское время. Несмотря на то что граждане ими пользуются, юридически они никак не оформлены. Поэтому такие гаражи не могут быть проданы или переданы по наследству.

«Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», — заключил Володин.

Помимо этого, председатель Госдумы напомнил о том, что с 1 сентября вводятся новые требования для организации азартных игр, появится возможность обжалования штрафа через портал Госуслуг, аптекам разрешат вести дистанционную продажу лекарственных препаратов, а студенты смогут получить несколько квалификаций.