Налог для зарубежных компаний принесет России более $100 млн

Налог с доходов иностранных IТ-компаний, работающих в России, позволит пополнять государственный бюджет на сумму от $53 млн до $103 млн ежегодно. Эти деньги планируется направить на помощь отечественному интернет-рынку. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование аналитического агентства PwC, которое проводилось по заказу Минцифры.

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По словам собеседников Forbes, результаты исследования PwC о выгоде от введения цифрового налога помогут разработать дополнительные меры поддержки для отечественного IT-рынка. Аналитики сравнили конкурентные условия IT-гигантов в разных юрисдикциях.

Представители PwC рассчитали сборы с иностранных IT-компаний в России исходя из оценки поступлений в бюджет от аналогичного цифрового налога во Франции. Там с 2019 года международные техногиганты платят 3% от выручки, полученной в стране. При этом сбор платят те компании, общий оборот которых составляет не менее 750 млн, а 25 млн из них выручено на территории государства.

Во Франции за год (за какой именно год, не указано) собрали $415 млн цифровых налогов, говорится в исследовании.

Для расчётов на российском рынке исследователи скорректировали некоторые показатели. В частности, количество интернет-пользователей в России почти вдвое больше, чем во Франции. При этом средний чек владельца учётной записи в Facebook во Франции в 5,6 раза выше, чем в РФ.

По мнению Минцифры, цифровой налог необходим для тех случаев, когда иностранные компании покупают у зарубежных соцсетей рекламу для российской аудитории. Сейчас эти деньги в российский бюджет не поступают.