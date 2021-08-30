Венгрия заявила о новом газовом соглашении с Россией

Россия и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках газа. Оно рассчитано на 15 лет и предусматривает поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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Соглашение вступит в силу с 1 октября 2021 года. Как отмечается, Венгрия планирует каждый год закупать у России 4,5 миллиарда кубометров газа, 3,5 миллиарда из которых будут поступать через Сербию и 1 миллиард – через Австрию. Подписание соглашения запланировано на конец сентября. Уже с 1 октября стартуют поставки по новому контракту. Изменить условия контракта можно будет через 10 лет.

В «Газпроме», в свою очередь, сообщили, что поставки газа в Венгрию действительно обсуждались между главой компании Алексеем Миллером и Петером Сийярто.

«Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию», — сказано в сообщении компании Telegram-канале.