Встречу Зеленского и Байдена назвали последним шансом для остановки "Севпотока-2"

Президент США Джо Байден способен в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который находится уже на завершающей стадии строительства и откроется в середине сентября. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Susan Walsh/AP Susan Walsh/AP

По версии издания, вмешаются ли США снова в строительство газопровода зависит от того, как пройдет встреча Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которая состоится 1 сентября.

«Встреча с Байденом < > станет последним шансом на то, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». Если Зеленский сумеет убедить Байдена, это станет важной победой для всей Европы — победой, которая защитит ее от катастрофической зависимости от российского газа», — говорится в статье.

При этом в издании подчеркнули, что если Киеву не удастся убедить Вашингтон вмешаться, единственным победителем в этой ситуации станет Россия.