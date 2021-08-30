Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

The New York Times: Байден может остановить строительство «Северного потока — 2»

Газета.Ru
8 минут назад

Президент США Джо Байден способен в последний момент остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который находится уже на завершающей стадии строительства и откроется в середине сентября. Об этом сообщает The New York Times.

Встречу Зеленского и Байдена назвали последним шансом для остановки "Севпотока-2"
Фото: Susan Walsh/APSusan Walsh/AP

По версии издания, вмешаются ли США снова в строительство газопровода зависит от того, как пройдет встреча Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, которая состоится 1 сентября.

«Встреча с Байденом < > станет последним шансом на то, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». Если Зеленский сумеет убедить Байдена, это станет важной победой для всей Европы — победой, которая защитит ее от катастрофической зависимости от российского газа», — говорится в статье.

При этом в издании подчеркнули, что если Киеву не удастся убедить Вашингтон вмешаться, единственным победителем в этой ситуации станет Россия.

Возможна ли продажа «Северного потока — 2» Германии?

Накануне, 29 августа, бывшие и нынешние украинские политические деятели попросили Байдена остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». В своем обращении они напомнили президенту, что он обещал «быть жестким по отношению к России».

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,New York Times,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители