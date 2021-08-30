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В США назвали способ остановить «Северный поток-2» прямо перед запуском

Елена Прошина
24 минуты назад

США способны остановить проект «Северный поток-2» в самый последний момент перед запуском, который намечен ближе к середине сентября. Как сообщает The New York Times, все зависит от итогов встречи президента США Джо Байдена с главой Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 1 сентября.

В США назвали способ остановить «Северный поток-2» прямо перед запуском
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает автор статьи, если Зеленский попросит Байдена сорвать ввод в эксплуатацию трубопровода, то США могут пойти на такой шаг. При этом другого шанса на противодействие может и не быть, поскольку подрядчику осталось достроить лишь несколько километров первой нити. Для Украины это грозит потерей миллиардов долларов из-за изменения путей транзита газа.

«Все, что потребуется, чтобы полностью остановить трубопровод — это то, чтобы администрация Байдена изменила свой недавний отказ о дополнительных санкциях», – отмечается в публикации.

При этом автор статьи не отмечает, что это может вызвать падение доверия к США со стороны Германии, поскольку ранее Байден заключил соглашение с канцлером Ангелой Меркель не мешать окончанию строительства газопровода.

Кроме того, Вашингтон и Берлин предусмотрели возможность введения санкций, если Москва будет использовать «Северный поток-2» как «оружие» против Украины.

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Ангела Меркель,
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