В США назвали способ остановить «Северный поток-2» прямо перед запуском

США способны остановить проект «Северный поток-2» в самый последний момент перед запуском, который намечен ближе к середине сентября. Как сообщает The New York Times, все зависит от итогов встречи президента США Джо Байдена с главой Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 1 сентября.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечает автор статьи, если Зеленский попросит Байдена сорвать ввод в эксплуатацию трубопровода, то США могут пойти на такой шаг. При этом другого шанса на противодействие может и не быть, поскольку подрядчику осталось достроить лишь несколько километров первой нити. Для Украины это грозит потерей миллиардов долларов из-за изменения путей транзита газа.

«Все, что потребуется, чтобы полностью остановить трубопровод — это то, чтобы администрация Байдена изменила свой недавний отказ о дополнительных санкциях», – отмечается в публикации.

При этом автор статьи не отмечает, что это может вызвать падение доверия к США со стороны Германии, поскольку ранее Байден заключил соглашение с канцлером Ангелой Меркель не мешать окончанию строительства газопровода.