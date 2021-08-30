Кандидат в президенты Эстонии Алар Карис в случае избрания на пост главы государства намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и пообщаться с ним без переводчиков. Об этом политик рассказал в эфире телеканала ETV+.

Карис посетовал, что его русский язык «заржавел», поэтому он намерен подтянуть свои знания к возможной встрече с Путиным.

Видео дня

Кандидат в президенты заявил, что Россия является важным региональным игроком и соседом Эстонии, поэтому необходимо учитывать её внешнеполитическую стратегию. Он добавил, что отношения Москвы с Таллином, странами — членами НАТО и государствами Запада в целом напряжённые и их необходимо их налаживать.

То, что о поддержке кандидата в президенты Эстонии Алара Кариса заявили только две правящие партии, а не все пять парламентских партий, показывает, что демократия работает. Такое мнение высказал новостному порталу ERR сам Карис.

«На самом деле это хорошо, что только две партии заняли такую позицию. Это показывает, что демократия работает, что это не тот случай, когда за одним человеком стоят все партии», — убежден он.

По словам Кариса, его задача, если он будет избран президентом, — показать, что он не является плохим кандидатом. Он отметил, что трудно переоценить результаты опросов общественного мнения, в которых респонденты отдают предпочтение действующему президенту Керсти Кальюлайд.

«Если мы посмотрим на предыдущие выборы, то Керсти Кальюлайд не была номером один по результатам опросов», — считает Карис.

В понедельник, 30 августа, в национальном парламенте Эстонии Рийгикогу пройдет первый тур президентских выборов. У центристов и реформистов 59 мест в Рийгикогу. Для избрания президента страны в парламенте за кандидата должны проголосовать не менее 68 из 101 депутата.

Это означает, что помимо голосов парламентариев от правящих партий, Карису нужно будет заручиться поддержкой либо социал-демократов, либо партии Isamaa.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Политическая жизни в Эстонии характеризуется двумя взаимоисключающими факторами — близостью к России и, соответственно, вынужденностью тесных экономических отношений с нашей страной. С другой стороны — антироссийской политикой, обусловленной больше не интересами страны, а внешних игроков, под влияние которых попал Таллин после развала СССР. Эта политика выражается в том числе в реабилитации нацизма, ущемлении прав русскоязычного населения, вступлении в НАТО и поддержкой санкций против России. Действия эстонских политиков, обусловленные якобы борьбой за независимость чаще всего оборачиваются ущербом собственной экономике, что опять же говорит об отсутствии субъектности страны в международной политике.

Единственный кандидат в президенты Эстонии от входящих в правящую коалицию Центристской партии и Партии реформ Алар Карис не набрал нужное количество голосов в первом раунде голосования в парламенте. Прямая трансляция из Рийгикогу ведется ETV+.

По результатам голосования, Карис набрал 63 голоса вместо необходимых 68 из 101. Кандидатуру Алара Кариса представили 59 членов Рийгикогу из фракции Центристской партии Эстонии и фракции Партии реформ Эстонии. В голосовании приняли участие 79 депутатов Рийгикогу. Незаполненных избирательных бюллетеней было 16.

Внеочередная сессия Рийгикогу продолжится завтра, 31 августа, в 12:00 в зале заседаний Рийгикогу. Представление кандидатов для регистрации на выборы президента республики начнется завтра, 31 августа. Республиканская избирательная комиссия зарегистрирует кандидатов до начала второго тура голосования в парламенте Эстонии.

Последние президентские выборы в Эстонии состоялись в 2016 году. Тогда пост главы государства впервые заняла женщина Керсти Кальюлайд. За кандидатуру Кальюлайд высказался 81 депутат, 17 бюллетеней для голосования остались незаполненными. В выборах главы государства участвовали 98 депутатов из 101.Против высказались семь членов фракции Консервативной народной партии Эстонии.

Национальный парламент Эстонии Рийгикогу пытается выбрать нового президента исключительно себе, поскольку о народе и стране парламентарии думают в самую последнюю очередь. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Чаплыгина, представленным в парламенте партиям не нужен авторитетный президент, способный стать настоящим национальным лидером:

«Такой лидер способен изменить нынешнее положение, когда всеми делами вершат Рийгикогу и правительство, а президент играет роль ширмы, призванной стыдливо прикрывать несовершенство нашей демократии».

Ни один эстонский политик в здравом уме не согласится поделиться властью с главой государства, убежден публицист. Именно поэтому, отметил Чаплыгин, президентами Эстонии становятся управляемые политики.

Чаплыгин добавил, что не важно, кто возглавит страну на следующие пять лет:

«Главное не изменится — в Эстонии не появится новый лидер, способный объединить вокруг себя расколотую политиками страну. Чего, очевидно, и ждут партии, привыкшие набирать очки за счет имеющихся в нашем обществе фобий и противоречий».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз мог бы профинансировать создание в её стране системы ПВО среднего радиуса действия для сдерживания России. Об этом лидер балтийского государства заявила изданию Diplomaatia.

Сдерживать Россию помогло бы оборонное сотрудничество Европейского союза, — сказала Кальюлайд.

По её словам, создание системы ПВО могло бы стать примером такого сотрудничества. Президент считает, что средства на реализацию данного проекта могу быть выделены Фондом сплочения ЕС.

Кальюлайд подчеркнула, что преимуществом Евросоюза перед НАТО является перераспределением средств членов сообщества.

Если по этому пути готовы двигаться дальше, поддержка Европейского союза деятельности НАТО была бы очень большой. Если не готовы продвигаться, то на деле нет и смысла всерьёз говорить об оборонном сотрудничестве Европейского союза, — отметила эстонский лидер.

В Эстонии периодически проводятся учения НАТО, но власти страны настаивают на формировании собственных вооружённых сил. В Таллине утверждают, что они должны быть достаточно мощными, чтобы сдерживать «российского агрессора» до похода западных союзников.

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи раскритиковал политику безопасности страны, посчитав ее «однобокой». Об этом сообщает ERR.

«Мы говорим о безопасности односторонне. Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем ими Россию. В действительности мы скорее злим Россию. Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним», — сказал Вяхи.

Он подчеркнул, что Эстонии необходимо пересмотреть концепцию национальной безопасности, а также счел важным наладить культурное и спортивное сотрудничество с Россией.