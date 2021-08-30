Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Украина отдаст свои газовые месторождения Польше

Вероника Полынина
1 час назад

Польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG и «Энергетические ресурсы Украины» (Energy Resources of Ukraine, ERU) подписали соглашение о совместных геологоразведочных работах по поиску и добыче газа на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ERU.

Украина отдаст свои газовые месторождения Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соглашение также предусматривает покупку 85% акций компании «Карпатгаздобыча» - дочерней компании ERU, которая владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.

«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании "Карпатгаздобыча", которая является единоличным владельцем концессии "Библивская" на польско-украинской границе», - сказал глава PGNiG Павел Маевский.

Он отметил, что сделка позволит PGNiG вывести геологоразведочную и горнодобывающую деятельность компании на новый рынок.

В США назвали способ остановить «Северный поток-2» прямо перед запуском

Начало разведочных работ намечено на вторую половину 2022 года. В случае, если в ходе разведки будет обнаружен газ с высоким содержанием метана, его добыча начнется в 2023 году.

PGNiG также планирует провести дополнительные геофизические исследования Библивской площади для проектирования новых газодобывающих скважин.

Библивская нефтегазовая площадь расположена в Львовской области, в 69 км от Львова. Площадь месторождения насчитывает 200 квадратных метров.

Экономика,ИТАР-ТАСС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители