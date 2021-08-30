Украина отдаст свои газовые месторождения Польше

Польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG и «Энергетические ресурсы Украины» (Energy Resources of Ukraine, ERU) подписали соглашение о совместных геологоразведочных работах по поиску и добыче газа на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ERU.

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Соглашение также предусматривает покупку 85% акций компании «Карпатгаздобыча» - дочерней компании ERU, которая владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.

«В результате соглашения с ERU мы становимся акционером компании "Карпатгаздобыча", которая является единоличным владельцем концессии "Библивская" на польско-украинской границе», - сказал глава PGNiG Павел Маевский.

Он отметил, что сделка позволит PGNiG вывести геологоразведочную и горнодобывающую деятельность компании на новый рынок.

Начало разведочных работ намечено на вторую половину 2022 года. В случае, если в ходе разведки будет обнаружен газ с высоким содержанием метана, его добыча начнется в 2023 году.

PGNiG также планирует провести дополнительные геофизические исследования Библивской площади для проектирования новых газодобывающих скважин.