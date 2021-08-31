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Шри-Ланка объявляет чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия

Газета.Ru
23 минуты назад

Шри-Ланка объявила чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия, сообщает AFP. Как объясняет агентство, у частных банков закончилась иностранная валюта для финансирования импорта. В связи с этим президент республики Готабая Раджапакса издал чрезвычайные меры, чтобы предотвратить накопление сахара, риса и других основных продуктов питания.

Шри-Ланка объявляет чрезвычайное положение из-за нехватки продовольствия
Фото: ReutersReuters

В стране резко увеличились цены на сахар, рис, лук и картофель, пишет агентство. У магазинов образовались длинные очереди: людям не хватает сухого молока, керосина и газа для приготовления пищи.

По указу Раджапаксы в стране назначен генеральный комиссар по основным службам для координации поставок неочищенного дерева, риса, сахара и других потребительских товаров. Кроме того, правительство ужесточило штрафы за накопление продовольствия. Как пишет AFP, кризис связан с борьбой страны с пандемией коронавируса.

В начале августа "Аэрофлот" возобновил продажу билетов в Шри-Ланку из Москвы.

Экономика,Аэрофлот,France-Presse,
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