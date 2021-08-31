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СМИ предсказали снижение цен на российский газ для Белоруссии

Елена Прошина
1 час назад

Стоимость поставляемого из России для белорусских потребителей газа в 2022 году, скорее всего, не изменится, однако еще через год можно рассчитывать на изменение подходов к ценообразованию. Об этом сообщает белорусское информагентство «БЕЛТА» со ссылкой на посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

СМИ предсказали снижение цен на российский газ для Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Семашко во время рабочей поездки в Воронежскую область сообщил журналистам, что в программах по развитию российско-белорусской интеграции, которые планируется подписать в ближайшее время, сторонам осталось достичь договоренностей о тарифах на транспортировку газа.

«У нас пока осталась проблема - подходы в формуле ценообразования. Я надеюсь, что мы эту проблему тоже решим", - приводит «БЕЛТА» слова Семашко.

Как пояснил дипломат, интеграционные карты предполагают создание единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, транспорта и газа.

В настоящее время цена на российский газ складывается из стоимости добываемого газа и тарифа на транспортировку, который для Белоруссии составляет 70% от себестоимости. При этом для российских потребителей транспортировка и хранение занимают не более 20-30%.

Говоря о перспективах изменения цены на газ для Белоруссии в 2022 году, Семашко пояснил, что, скорее всего, она не изменится.

«Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Белоруссии", - подчеркнул дипломат.

Экономика,
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