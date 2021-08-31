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В России разработали «умную налоговую систему» для бизнеса

Елена Прошина
20 минут назад

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России «умную налоговую систему», которая позволит распределить налоговую нагрузку в зависимости от доходности отрасли, а также в целом снизить налоги за счет вывода малых предприятий из тени. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В России разработали «умную налоговую систему» для бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Титов презентовал принципы smart taxes на заседании Столыпинского клуба. По словам бизнес-омбудсмена, сейчас налоговую систему в России можно назвать «бомбардировочной», она не учитывает сферу деятельности предприятий.

При этом современные технологии позволяют создавать более сложные налоговые системы, в частности, повышая налоговую нагрузку для предприятий, работающих в отраслях с излишней доходностью, и снижая ее в тех, где нужно стимулировать рост.

Как пояснил руководитель экспертного центра бизнес-омбудсмена Антон Свириденко, новая система предполагает общее снижение налоговой нагрузки за счет вывода малого и среднего бизнеса из тени, что приведет к расширению налоговой базы.

Как рассказал эксперт, также в целом предполагается снизить социальные страховые платежи до 15% и снизить НДС. Он признал, что на первом этапе это приведет к выпадающим доходам. Компенсировать их предлагается через прогрессивную шкалу НДФЛ и матричный налог на прибыль, при котором ставки зависят от отрасли. По его словам, такая практика уже успешно применяется в США и Европе.

Также среди базовых принципов smart taxes - стимулирование инвестиционной активности компаний, выравнивание распределения доходов между бюджетами разных уровней и повышение производительности труда.

Экономика,Борис Титов,Московский комсомолец,
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