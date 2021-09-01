На Курилах создадут офшорную зону

«Сейчас мы фактически будем создавать «офшорную зону» на Курильских островах. Мне, кстати, всегда было обидно, что у всех развитых стран есть офшорные юрисдикции, а у России почему-то нет. Наше стремление быть более правильными, чем остальные страны, у которых есть офшоры, мне кажется необоснованным. Наша задача сделать так, чтобы наши люди хорошо жили и чтобы наша экономика развивалась», — пояснил Трутнев.