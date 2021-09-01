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В России утвердили запрет на госзакупки импортных ноутбуков и планшетов

Lenta.ru
53 минуты назад

Правительство России утвердило запрет на госзакупки импортных ноутбуков и планшетов, а также портативных компьютеров и микросхем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Чиновников оставят без импортных компьютеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об иностранной электронике весом до 10 килограммов.

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Правило «второй лишний» подразумевает отклонение всех заявок на участие в иностранных закупках, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную технику. Под ограничение также попадают светильники, навигаторы, пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, вычислительная техника и другие электронные приборы.

Переход на российский софт

В 2020 году Минцифры (на тот момент Минкомсвязь) разработало по поручению президента страны Владимира Путина первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, а оборудование — годом позже. Сроки пересмотрели, так что теперь уйти от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, а оборудования — до 2025 года.

В апреле 2021 года президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин оценил затраты российских компаний из-за требования властей перейти на отечественный софт.

1 триллион рублей могут составить затраты из-за перехода на российский софт

Тогда Шохин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором РСПП просит правительство вместе с бизнесом доработать механизмы перехода на российское программное обеспечение.

Раздувание бюджета и госзакупки

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России по заказу Минфина в июле изучил проблему слишком частого расторжения контрактов, заключенных через систему госзакупок, и предположил, что речь идет о схеме по раздуванию бюджета. По данным АЦ, в 2017-2019 годах в среднем расторгли 19 процентов всех заключенных соглашений по закону о контрактной системе. При этом ранее считалось, что проблема связана с самоуправством чиновников, однако, как выяснили аналитики, речь идет о сговоре. Контракты, как правило, заключаются с одним поставщиком, который не оспаривает разрыв сделки. К этому моменту чиновники уже получают средства для исполнения договора, и могут тратить их на другие цели.

Также аналитики центра пришли к выводу, что победитель тендера оказывается готов к срыву сделки без возмещения материального ущерба. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о негласных договоренностях.

Лазейка для импортной продукции

Еще в июле стало известно, что правительство России собирается распространить требования по импортозамещению в госзаказе на случай, когда закупка проводится у единственного поставщика. Однако по процедуре одобрения закупки оставались вопросы, так как единственный поставщик мог свободно продавать иностранную продукцию. На закупки у единственного заказчика, по оценкам Минэкономразвития, приходится до половины всего госзаказа, и эта доля растет. Поэтому норму могли использовать в качестве лазейки для иностранной продукции.

«Вредительский» закон

В мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «вредительской» нынешнюю редакцию федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По ее словам, сенаторы уже подготовили предложения по его корректировке, которые не мешали бы ученым без штрафных санкций изменять условия контракта.

Экономика,Михаил Мишустин,Александр Шохин,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Минкомсвязи РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,Минэкономразвития,Совет Федерации,Минфин,Правительство РФ,
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