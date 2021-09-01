Чиновников оставят без импортных компьютеров

Правительство России утвердило запрет на госзакупки импортных ноутбуков и планшетов, а также портативных компьютеров и микросхем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

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Речь идет об иностранной электронике весом до 10 килограммов.

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Правило «второй лишний» подразумевает отклонение всех заявок на участие в иностранных закупках, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную технику. Под ограничение также попадают светильники, навигаторы, пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, вычислительная техника и другие электронные приборы.

Переход на российский софт

В 2020 году Минцифры (на тот момент Минкомсвязь) разработало по поручению президента страны Владимира Путина первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, а оборудование — годом позже. Сроки пересмотрели, так что теперь уйти от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, а оборудования — до 2025 года.

1 триллион рублей могут составить затраты из-за перехода на российский софт

Тогда Шохин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором РСПП просит правительство вместе с бизнесом доработать механизмы перехода на российское программное обеспечение.

Раздувание бюджета и госзакупки

Аналитический центр (АЦ) при правительстве России по заказу Минфина в июле изучил проблему слишком частого расторжения контрактов, заключенных через систему госзакупок, и предположил, что речь идет о схеме по раздуванию бюджета. По данным АЦ, в 2017-2019 годах в среднем расторгли 19 процентов всех заключенных соглашений по закону о контрактной системе. При этом ранее считалось, что проблема связана с самоуправством чиновников, однако, как выяснили аналитики, речь идет о сговоре. Контракты, как правило, заключаются с одним поставщиком, который не оспаривает разрыв сделки. К этому моменту чиновники уже получают средства для исполнения договора, и могут тратить их на другие цели.

Также аналитики центра пришли к выводу, что победитель тендера оказывается готов к срыву сделки без возмещения материального ущерба. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о негласных договоренностях.

Лазейка для импортной продукции

Еще в июле стало известно, что правительство России собирается распространить требования по импортозамещению в госзаказе на случай, когда закупка проводится у единственного поставщика. Однако по процедуре одобрения закупки оставались вопросы, так как единственный поставщик мог свободно продавать иностранную продукцию. На закупки у единственного заказчика, по оценкам Минэкономразвития, приходится до половины всего госзаказа, и эта доля растет. Поэтому норму могли использовать в качестве лазейки для иностранной продукции.

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