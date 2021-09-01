Главная улица ВЭФ: что подготовили регионы Дальнего Востока для Восточного экономического форума

Владивосток готовится к новым возможностям в меняющемся мире. Именно такой будет главная тема Восточного экономического форума, который уже завтра стартует в городе. Привлечение инвесторов и прямой диалог между государством и бизнесом - основная задача участников. После прошлогоднего - пандемийного - перерыва на острове Русский соберутся представители свыше 50 стран.

По прогнозам экспертов, объем заключенных контрактов достигнет 4,5 триллионов рублей. Значительно больше, чем в предыдущие годы. На площадках форума идут последние приготовления. Самой эффектной по традиции станет улица Дальнего Востока, где каждый участник построил свое представительство.

Улица Дальнего Востока - одна из самых интересных площадок ВЭФ. В некоторых павильонах все еще ведутся последние пусконаладочные работы. Для каждого региона это - уникальная возможность показать свои достижения, рассказать об экономической привлекательности, туристических особенностях, а также показать свое культурное наследие.

В павильоне Приморского края предлагают через живые фотографии и кино узнать о жизни коренных жителей этих земель - удыгейцев. Или узнать о путешественнике Владимире Арсеньеве. Также здесь будет показан фильм о Национальном парке «Земля леопарда», который можно будет посмотреть на большом экране.

В павильоне Сахалинской области расскажут о самых интересных инвестиционных проектах на островной территории, в том числе с помощью вот таких заранее подготовленных видео. Якутия предлагает погрузиться в виртуальный мир, надеть наушники, взять в руки джойстик и персонажем пройти по выставке, где вам расскажут о самых интересных инвестиционных проектах в сфере IT.