Составлен рейтинг самых дорогих вин в мире

Британский сайт Wine Searcher представил топ-10 самых дорогих вин в мире. Первое место рейтинга заняло красное Domaine Leroy Musigny Grand Cru из Бургундии, бутылка которого стоит $32 857. На втором месте ещё одно красное вино из того же французского региона — Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru, которое продаётся по $21 953. На третьем — белое Leroy Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru по $20 614. За год число вин, стоимость которых выражается пятизначной цифрой, выросло с шести до восьми, отметили составители рейтинга. Четвёртое место рейтинга у красного вина Henri Jayer Cros Parantoux по $16 867 за бутылку. На пятой строчке немецкий рислинг Egon Müller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese стоимостью $16 114. Остальные места заняли: Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru стоимостью $15 619; Domaine Leflaive Montrachet Grand Cru по $12 911; Domaine Leroy Chambertin Grand Cru по $12 601; Domaine Jean-Louis Chave Ermitage Cuvée Cathelin по $9156; Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru, которое в среднем стоит $9123. По данным составителей рейтинга, цена на сухие вина из коммуны Мюзиньи (Musigny) в Бургундии выросла на 90% по сравнению с 2020 годом, а на вина из Шевалье-Монраше (Domaine d'Auvenay Chevalier-Montrachet) почти утроилась, поднявшись с $7553 до более чем $20 000 за бутылку. Для сравнения, цены на вина из Шамбертена (Chambertin) выросли «лишь» на 44,5% в течение года. Ранее «Секрет» писал , что самым популярным вином для инвестиций у россиян оказалось французское Petrus стоимостью от 3000 (270 000 рублей) за бутылку. Фото: Pixabay, Pixabay License