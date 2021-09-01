"Вопрос не этого десятилетия": эксперт о строительстве американцами АЭС для Украины

Строительство на Украине 5 энергоблоков силами американской компании Westinghouse вряд ли будет даже частично закончено в этом десятилетии. Об этом "Рамблеру" заявил президент АНО «Атоминфо-центр», главный редактор Atominfo.ru Александр Уваров.
"Бумага подписана, но пока не дойдет до конкретных работ, говорить не о чем. Это все вопрос отдаленного будущего, я думаю, что не нынешнего десятилетия, не исключаю, что этого вообще не будет", - заявил он.
Эксперт также отметил, что американская атомная отрасль последние 30 лет почти не строила новых энергоблоков, что также может отразиться на качестве проектов и сроках работ.
"Там есть проблема - у США неплохие конструктора, но у них нет практического опыта. В Америке последние крупные энергоблоки вводились еще в 90-е, что-то еще при Буше младшем достраивалось. То есть конструктора оторваны от действительности. Проекты красивые, но надо будет еще много работы, чтобы адаптировать их под реальность", - добавил эксперт.
В качестве примера он вспомнил строительство американцами АЭС в Китае, где проект достраивали китайские специалисты.
"В США похожая ситуация - начали строить четыре энергоблока, в итоге строится два, один в следующем году может быть пущен. То есть у Westinghouse "в железе" почти нет опыта. Китайцев на Украину точно не пустят для достройки, так что американцам как-то самим придется вертеться", - добавил эксперт.
Соответственно, Уваров считает, что говорить о каком-то влиянии этих договоренности на энергорынок РФ тоже рано.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Вашингтоне соглашение, согласно которому американская компания Westinghouse построит для атомных электростанций Украины 5 энергоблоков.