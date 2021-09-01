"Вопрос не этого десятилетия": эксперт о строительстве американцами АЭС для Украины

"Там есть проблема - у США неплохие конструктора, но у них нет практического опыта. В Америке последние крупные энергоблоки вводились еще в 90-е, что-то еще при Буше младшем достраивалось. То есть конструктора оторваны от действительности. Проекты красивые, но надо будет еще много работы, чтобы адаптировать их под реальность", - добавил эксперт.