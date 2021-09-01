Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал гарантий вступления Украины в НАТО после запуска «Северного потока – 2».
«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», - заявил он в интервью Die Welt.
Дипломат призвал западные страны проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс».
По словам Мельника, Украина выступает против газопровода и видит угрозу в реализации проекта.
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии.