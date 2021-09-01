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На Украине связали запуск "Северного потока - 2" с членством в НАТО

Вероника Полынина
1 час назад

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал гарантий вступления Украины в НАТО после запуска «Северного потока – 2».

«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», - заявил он в интервью Die Welt.

Дипломат призвал западные страны проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс».

По словам Мельника, Украина выступает против газопровода и видит угрозу в реализации проекта.

Зеленский назвал «Северный поток — 2» больным вопросом для Украины

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
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