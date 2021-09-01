Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление по «Северному потоку-2», в котором отметили, что Россия должна будет обеспечивать транзит газа и через территорию Украины после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.