На ВЭФ представили робота-журналиста

Специальным корреспондентом телеканала «НТВ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) стал робот. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.

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«Робот обладает искусственным интеллектом, способен говорить на русском и английском языках, различать до 10 тысяч лиц участников и гостей форума», – передает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.

Робот получил имя «Спецкорр» и будет работать до конца форума. Он оснащен лидаром для передвижения по площадке, а в память загружена схема расстановки стендов, поэтому помощники ему не понадобятся. Робот может самостоятельно вступать в диалог с гостями форума и записывать интервью на видео.