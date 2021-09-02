На ВЭФ представили робота-журналиста

Специальным корреспондентом телеканала «НТВ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) стал робот. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.
«Робот обладает искусственным интеллектом, способен говорить на русском и английском языках, различать до 10 тысяч лиц участников и гостей форума», – передает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.
Робот получил имя «Спецкорр» и будет работать до конца форума. Он оснащен лидаром для передвижения по площадке, а в память загружена схема расстановки стендов, поэтому помощники ему не понадобятся. Робот может самостоятельно вступать в диалог с гостями форума и записывать интервью на видео.
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на острове Русский во Владивостоке сегодня и будет работать до 4 сентября. Мероприятие станет вторым крупным в России, организованным в условиях пандемии, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке ожидается около 4 тысяч участников.