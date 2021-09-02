Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На ВЭФ представили робота-журналиста

РИА "ФедералПресс"
13 часов назад

Специальным корреспондентом телеканала «НТВ» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) стал робот. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.

На ВЭФ представили робота-журналиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Робот обладает искусственным интеллектом, способен говорить на русском и английском языках, различать до 10 тысяч лиц участников и гостей форума», – передает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.

Робот получил имя «Спецкорр» и будет работать до конца форума. Он оснащен лидаром для передвижения по площадке, а в память загружена схема расстановки стендов, поэтому помощники ему не понадобятся. Робот может самостоятельно вступать в диалог с гостями форума и записывать интервью на видео.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся на острове Русский во Владивостоке сегодня и будет работать до 4 сентября. Мероприятие станет вторым крупным в России, организованным в условиях пандемии, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке ожидается около 4 тысяч участников.

Экономика,ВЭФ-2021,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители