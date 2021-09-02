Южная Корея предложила сделать Транссиб «артерией дружбы» с КНДР

Транссибирская железнодорожная магистраль может стать «артерией дружбы» для КНДР и Республики Корея, заявил министр Южной Кореи по делам объединения Ли Ин Ен в ходе Восточного экономического форума.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министр выразил надежду на «улучшение ситуации с межкорейскими обменами», чтобы поезд из Пусана «мог бы пройти через территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность».

В этом случае Транссибирская магистраль, по его словам, «продленная на территорию Южной Кореи», может стать не только «экономической артерией, но и артерией дружбы», которая позволит развивать «мир и сотрудничество на Корейском полуострове», передает РИА «Новости».

Ли Ин Ен считает, что Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР. Он выступил на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства».