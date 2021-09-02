Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Южная Корея предложила сделать Транссиб «артерией дружбы» с КНДР

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
7 часов назад

Транссибирская железнодорожная магистраль может стать «артерией дружбы» для КНДР и Республики Корея, заявил министр Южной Кореи по делам объединения Ли Ин Ен в ходе Восточного экономического форума.

Южная Корея предложила сделать Транссиб «артерией дружбы» с КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр выразил надежду на «улучшение ситуации с межкорейскими обменами», чтобы поезд из Пусана «мог бы пройти через территорию Северной Кореи, попасть во Владивосток и двигаться дальше по различным маршрутам, которые могут иметь туристическую ценность».

В этом случае Транссибирская магистраль, по его словам, «продленная на территорию Южной Кореи», может стать не только «экономической артерией, но и артерией дружбы», которая позволит развивать «мир и сотрудничество на Корейском полуострове», передает РИА «Новости».

Ли Ин Ен считает, что Дальний Восток может стать базой для трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР. Он выступил на сессии «Туризм: новая эра гостеприимства».

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. РЖД хотят дополнить БАМ и Транссиб третьей веткой к Тихому океану.

Экономика,ВЭФ-2021,Владимир Путин,РЖД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители