Рынок труда в РФ вернулся на доковидный уровень

В России по состоянию на 1 августа рынок труда в целом вернулся к уровню, который был до вызванного коронавирусом спада, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

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Котяков сообщил, что «вчера буквально вышли данные Росстата». Безработица в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%, передает РИА «Новости».

Кроме того, Котяков сообщил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда «предусмотрена индексация материнского капитала». В 2022 году размер материнского (семейного) капитала «составит 503237 рублей на первого ребенка и 665009 рублей на второго ребенка». Если «на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 161772 рублей», сказал он.