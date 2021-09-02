В рамках ВЭФ мэрия Владивостока заключила соглашение о реконструкции парка Минного городка

Документ подписали администрация города, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и АО «ИнфраВЭБ».

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В четверг, 2 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский было заключено четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве для реализации проекта по реконструкции одного из парков Владивостока - Минного городка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Приморского края.

«Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по развитию парка Минного городка заключила администрация Владивостока с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и "ИнфраВЭБ" сегодня, 2 сентября, на площадке Восточного экономического форума», - уточнили число подписантов документа в пресс-службе мэрии Владивостока.

Проект развития парка Минного города был разработан с учётом мнений владивостокцев. Опрос горожан провели ещё в 2019 году. Пожелания горожан легли в концепцию обновления территории парка. Приводить в порядок территорию парка начали в 2020 году, но средств на полное преобразование Минного городка в бюджете Владивостока нет.

Подписанное соглашение предусматривает несколько акцептов, в том числе оценку коммерческой ценности проекта реконструкции парка, вопрос привлечения потенциальных арендаторов.

Сейчас на территории садово-паркового массива Минного городка есть три живописных озера, которые соединены искусственными водопадами, и сопки, заросшие деревьями. Парк был сдан в 1985 году к 125-летнему юбилею Владивостока. Его площадь – 37 гектар. Он был популярен в советские годы, но в 90-х годах прошлого века пришёл в запустение.