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На ВЭФ-2021 обсудят цифровизацию медицины

Секрет Фирмы
57 минут назад

3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) пройдёт панельная дискуссия, посвящённая теме цифровизации медицины. Диалог состоится в рамках трека «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится». Участники затронут тему внедрения высоких технологий, в том числе телемедицины, в здравоохранение на Дальнем Востоке и опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона в этой области.

На ВЭФ-2021 обсудят цифровизацию медицины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время дискуссии «Технологии для здоровья» эксперты обсудят внедрение цифровых технологий в медицинскую отрасль, в частности, влияние модернизации больниц на динамику заболеваемости, возможность снижения числа врачебных ошибок за счёт применения инновационных технологий в диагностике, развитие превентивной медицины и применение интернета медицинских вещей для формирования культуры здоровьесбережения.

В число спикеров и экспертов дискуссии вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, а также представители крупнейших дальневосточных IT- и медицинских компаний. На форуме выступит директор дальневосточного филиала страховой компании ВСК Андрей Богданов.

Ранее «Секрет» писал, что в рамках юношеской секции «ВЭФ.Юниор» на площадке Восточного экономического форума пройдёт панельная дискуссия о реализации крупных культурных и социально значимых проектов.

Экономика,ВЭФ-2021,Михаил Мурашко,Андрей Богданов,Ирина Яровая,Минздрав РФ,ВСК,Госдума,
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