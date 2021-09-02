На ВЭФ-2021 обсудят цифровизацию медицины

3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) пройдёт панельная дискуссия, посвящённая теме цифровизации медицины. Диалог состоится в рамках трека «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится». Участники затронут тему внедрения высоких технологий, в том числе телемедицины, в здравоохранение на Дальнем Востоке и опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона в этой области.

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Во время дискуссии «Технологии для здоровья» эксперты обсудят внедрение цифровых технологий в медицинскую отрасль, в частности, влияние модернизации больниц на динамику заболеваемости, возможность снижения числа врачебных ошибок за счёт применения инновационных технологий в диагностике, развитие превентивной медицины и применение интернета медицинских вещей для формирования культуры здоровьесбережения.