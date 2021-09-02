На ВЭФ показали российский Aurus на водородном топливе

Во Владивостоке во время Восточного экономического форума показали новый автомобиль Aurus. Модель Hydrogen работает на водородном топливе, передает РИА «Новости».

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Перспективная разработка ФГУП «НАМИ» Hydrogen имеет запас хода 600 км. Автомобиль преодолевает это расстояние, не выбрасывая углекислый газ. Известно, что параллельно с водородной комплектацией автомобиля работают над электрической и гибридной. Планируется, что серийную версию машины разработают к 2024 году.

Aurus – первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Среди моделей есть лимузин, седан, а также минивэн и внедорожник.