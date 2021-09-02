На ВЭФ показали российский Aurus на водородном топливе

Во Владивостоке во время Восточного экономического форума показали новый автомобиль Aurus. Модель Hydrogen работает на водородном топливе, передает РИА «Новости».
Перспективная разработка ФГУП «НАМИ» Hydrogen имеет запас хода 600 км. Автомобиль преодолевает это расстояние, не выбрасывая углекислый газ. Известно, что параллельно с водородной комплектацией автомобиля работают над электрической и гибридной. Планируется, что серийную версию машины разработают к 2024 году.
Aurus – первый российский бренд автомобилей класса «люкс». Среди моделей есть лимузин, седан, а также минивэн и внедорожник.
Напомним, на острове Русский во Владивостоке сегодня, 2 сентября, стартовал Восточный экономический форум (ВЭМ). VI Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября. Место проведения – кампус Дальневосточного федерального университета.