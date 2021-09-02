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В бундестаге назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному потоку — 2»

Газета.Ru
54 минуты назад

Перераспределять уже вложенные средства в другие правовые рамки — значит нарушать права инвесторов. Об этом заявил официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, комментируя решение немецкого суда не освобождать «Северный поток – 2» (СП-2) от газовой директивы Европейского союза, передают «Известия».

«Таким образом, федеральное правительство ФРГ и Федеральное сетевое агентство (BNetzA) наносят ущерб экономическому центру проекта. Тот факт, что суд сейчас следит за этим делом, можно рассматривать только как проявление политического влияния», — выразил мнение Котре.

По его словам, эти требования к проекту лишь увеличивают траты, что повлияет на дальнейший рост цен на энергоносители в ФРГ.

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25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.

Экономика,Видео,Газпром,Бундестаг,ЕС,газета "Известия",
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