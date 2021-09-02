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Пермский «Промобот» представил на ВЭФ робота-спецкорра и андроида Алекса

РИА "ФедералПресс"иещё 2
2 часа назад

Пермская компания «Промобот» представила несколько своих разработок на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который сегодня открылся во Владивостоке. Среди них – Promobot V4, который стал специальным корреспондентом НТВ, и человекоподобный робот Алекс.

Пермский «Промобот» представил на ВЭФ робота-спецкорра и андроида Алекса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сервисного робота с искусственным интеллектом зовут «Спецкорр». Он может сам вести разговор с посетителями форума, записывать интервью на видеокамеру», – сообщает корреспондент «ФедералПресс» с форума ВЭФ-2021.

Помимо видеокамеры робот-репортер оснащен камерой 360°. Она установлена за его головой и ведет трансляцию с форума. «Спецкорр» может общаться на русском и английском языках, способен различать до 10 тысяч лиц участников форума. Для передвижения на ВЭФ ему не нужны помощники: робот укомплектован специальным датчиком для измерения расстояния до объектов (лидар), в его память загружены схема расстановки павильонов и программа форума.

Экономика,ВЭФ-2021,ФедералПресс,НТВ,
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