Ростуризм и «Росконгресс» подписали на ВЭФ-2021 соглашение о партнёрстве

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и фонд «Росконгресс» подписали соглашение об информационном партнёрстве. Договор заключили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2021). Фонд поможет развивать внутренний туризм и совершенствовать туристическую инфраструктуру в регионах. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса».

Фото: Виктор Березкин, фонд «Росконгресс» Виктор Березкин, фонд «Росконгресс»

«Соглашение предполагает информационное сотрудничество, обмен информацией, проведение совместных мероприятий, посвящённых автомобильному туризму на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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Речь, в частности, идёт о Международном фестивале караванинга и автотуризма FICC International Rally в 2022 году и российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Россия впервые получила возможность провести FICC International Rally. Фестиваль пройдёт в Москве с 29 июля по 7 августа 2022 года. Решение провести в столице самое престижное мероприятие по автотуризму приняли по итогам открытого голосования в рамках генеральной ассамблеи Международной федерации кемпингов, караванинга и автокараванинга.

Основной целью мероприятия заявлена популяризация автомобильного туризма. Фестиваль позволит раскрыть туристический потенциал России для миллионов автопутешественников из ЕС, Великобритании, Турции, Китая, а также будет способствовать повышению спроса на внутренний туризм и увеличению туристического потока.

«Благодаря сотрудничеству Ростуризма и фонда "Росконгресс" мы рассчитываем представить возможности путешествий по стране, помочь региональным проектам, направить усилия на развитие инфраструктуры для туристов», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что автопутешествия — это современный тренд, «особенно в сложившейся ситуации ограничений и социальных дистанций». Она напомнила, что в РФ есть уникальные по культурной программе автомобильные маршруты — Золотое кольцо, дорога между Москвой и Петербургом, Ладожское кольцо.

Директор «Росконгресса» Александр Стуглев заявил, что фонд усилил взаимодействие с Ростуризмом. «Готовы рассказывать, куда поехать и где отдохнуть, готовы открывать Россию с новой стороны!» — подчеркнул он.