Песков считает, что тема Афганистана может быть затронута на пленарной сессии ВЭФ

"Это Восточный экономический форум, поэтому, конечно, президент в первую очередь будет говорить о Дальнем Востоке. Это огромный регион с потенциалом развития, который трудно переоценить. Регион, который граничит с частью света, демонстрирующей уже на протяжении многих лет самое динамичное развитие на земном шаре, Юго-Восточная Азия и так далее. В первую очередь речь пойдет об этом", - сказал Песков.