На ВЭФ-2021 состоялся координационный совет по вопросам развития экспорта

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России на тему: «О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки». Участие в заседании Координационного совета также приняли член правления государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, вице-президент АО «ЭКСАР» Максим Кобин, представители Минпромторга России и представители субъектов РФ.

Фото: пресс-офис ВЭФ пресс-офис ВЭФ

Свою работу по развитию экспорта промышленной продукции Минпромторг России ведет в тесном и конструктивном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, партнерами из ВЭБ.РФ и «Российского экспортного центра», банковским сектором, отраслевым сообществом, торговыми представительствами России за рубежом, и, конечно, субъектами Российской Федерации. Одним из основных вопросов обсуждения на совете стали меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации для стимулирования экспорта промышленной продукции. Денис Мантуров отметил, что поставленная Президентом задача обеспечить в течение 10 лет рост несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 70% является абсолютно выполнимой.

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«То есть нам нужно превзойти уровень в 230 с лишним млрд долларов, из них 185 должны приходится на промышленные товары и около 50 млрд – на продукцию АПК. Чтобы этого добиться большое значение будет иметь насколько успешно мы будем работать по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В 2020-м году целевые показатели были перевыполнены на 11,6% (144,5 млрд долл. – план, 161,3 млрд долл. – факт). По итогам 7 месяцев этого года ННЭ вырос на 6,5%, а объем отгрузок оценивается в 63,7 млрд долл. США. В том числе опережающим темпом – почти на 10% - увеличились внешние поставки промышленной продукции.

Особое внимание уделили новым мерам государственной поддержки российских экспортеров за рубежом.

«В совокупности с уже действующими, успешными инструментами, они выстраиваются в единую систему сопровождения на каждом этапе жизненного цикла продукции. В реализации такой схемы, которую администрирует РЭЦ, также будут задействованы возможности ВЭБ.РФ, других организаций банковского сектора и отраслевых профессиональных объединений. Рассчитываем, что это окажет всестороннюю поддержку и, главное, расширит круг наших компаний, выходящих на глобальный рынок», - рассказал Денис Мантуров.

Кроме того, Денис Мантуров обратился к представителям субъектов Российской Федерации и подчеркнул необходимость поиска амбициозных и высокотехнологичных компаний, которые будут пополнять «средний слой экспортеров». Задача региональных ведомств, отвечающих за экспорт, наращивать пул российских участников, работающих на мировой арене. Отдельно была отмечена пятерка регионов с наибольшими показателями экспорта в первом полугодии 2021 года. Топ-5 регионов выглядит следующим образом: Москва (13,4 млрд долл. США), Свердловская область (4,1 млрд долл. США), Московская область (3,3 млрд долл. США), Челябинская область (2,9 млрд долл. США) и Вологодская область (2,8 млрд долл. США).

Также в ходе заседания Корсовета Денис Мантуров напомнил о важной роли торговых представительств Российской Федерации за рубежом в поддержке российских экспортеров, в особенности тех компаний, которые только выходят на новые рынки.

«И на первых шагах, и в дальнейшем сопровождении экспертиза торговых представителей очень важна, чтобы помочь избежать ошибок «на входе» и существенно снизить риски для новых игроков», - добавил Министр промышленности и торговли.