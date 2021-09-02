Первые сделки по дальневосточной концессии подпишут на ВЭФ

"Дальневосточная концессия – это новый инструмент, направленный на то, чтобы создать инфраструктуру в несколько раз быстрее, инфраструктуру для инвестиционных проектов и социальную для новых сотрудников. К нам пришли крупнейшие проекты, < > их потребности в инфраструктуре кратно превышают наши существующие ресурсы. < > Я докладывал вам этот механизм в начале года, правительство РФ подготовило и в ближайшие дни примет необходимые для этого постановления, и на форуме мы подписываем первый шесть сделок объемом 123 миллиарда рублей с ведущими инвесторами РФ, которые будут создавать инфраструктуру", - рассказал Чекунков, его доклад на ВЭФ транслировался в эфире телеканала "Россия 24".