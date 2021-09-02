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Страховой Дом ВСК примет участие в ВЭФ‑2021

РИАМО
2 часа назад

Страховой Дом ВСК стал участником Восточного экономического форума 2021, который пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке. В рамках мероприятия планируется участие ВСК в одной из сессий форума, а также подписание двух соглашений с местными НКО, сообщает пресс-служба ВСК.

Страховой Дом ВСК примет участие в ВЭФ‑2021
Фото: ТАССТАСС

Восточный экономический форум – крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие, учрежденное указом Президента Российской Федерации. С 2017 года в рамках ВЭФ было заключено свыше 700 соглашений на общую сумму около 9 трлн. рублей. В этом году на площадках форума состоится пленарное заседание с участием Президента РФ, а также несколько панельных сессий, круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов с представителями стран-партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Страховой Дом ВСК в рамках форума планирует заключение соглашений о стратегическом партнерстве с Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Приморского края» и Приморской торгово-промышленной палатой. Подписание договоров запланировано на 2 и 3 сентября в 11:00.

Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК, также станет участником дискуссии, посвященной теме применения высоких технологий в медицине, которая состоится в рамках сессии «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» 3 сентября. Спикеры и участники дискуссии обсудят в целом перспективы цифровизации медицинской отрасли, а также возможности внедрения инновационных технологий в отрасль на Дальнем Востоке.

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