В Кремле объяснили отсутствие отдельного приглашения для Японии на ВЭФ

Восточный экономический форум (ВЭФ) открыт для всех лидеров государств, поэтому отдельное приглашение Японии не отправлялось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, на данный момент не все лидеры могут приехать на форум, так как большинство соблюдают специальные режимы, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга даже в случае приглашения не приехал бы в Россию на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.