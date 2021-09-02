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В Кремле объяснили отсутствие отдельного приглашения для Японии на ВЭФ

Национальная Служба Новостей
1 час назад

Восточный экономический форум (ВЭФ) открыт для всех лидеров государств, поэтому отдельное приглашение Японии не отправлялось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили отсутствие отдельного приглашения для Японии на ВЭФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, на данный момент не все лидеры могут приехать на форум, так как большинство соблюдают специальные режимы, связанные с эпидемиологической обстановкой.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга даже в случае приглашения не приехал бы в Россию на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.

Ранее источники японских СМИ сообщили, что Суга не получал приглашение на ВЭФ, хотя ранее был «позитивно настроен» в отношении этой поездки. В Токио гадают о причинах неприглашения в Россию главы правительства.

Экономика,ВЭФ-2021,Александр Панов,Дмитрий Песков,
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