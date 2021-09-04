Глазьев предложил способ защиты от роста мировых цен

Снизить влияние мировой конъюнктуры на цены помогло бы создание общих бирж на евразийском пространстве. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на площадке Восточного экономического форума.

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"Нам необходимо формирование общего биржевого пространства со стабильными условиями ценообразования так, чтобы мы не зависели от монополистов, которые манипулируют рынками и наживаются на дестабилизации", - сказал Глазьев в своем видеообращении в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнерства".

Он отметил, что на пространстве Евразийского партнерства нужна новая свободная от санкций архитектура валютно-финансовых и торговых отношений. Также требуется формирование единых стандартов и лучшей мировой практики экономических отношений в рамках Евразии не только на основе рекомендаций, но и полноформатных экономических соглашений.

По словам Глазьева Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится ядром формирования Большого Евразийского партнерства. Уже заключены меморандумы о сотрудничестве и договоры с международными объединениями и отдельными странами региона. Ведутся переговоры о формировании зон свободной торговли. Такие режимы уже работают с Вьетнамом, Сингапуром, подписано соглашение об основах перехода к зоне свободной торговли с Ираном. Ведутся переговоры по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.