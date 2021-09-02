Центробанк предсказал новый глобальный финансовый кризис

Центробанк описал сценарий глобального финансового кризиса. Согласно опубликованному проекту денежно-кредитной политики, в 2023 году возможно наступление потрясений рынка, сопоставимых с кризисом 2008-2009 года.

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Банк России представил несколько основных макроэкономических сценария – базовый и три альтернативных. Однако, если в прошлом году худшим был «рисковый», связанный с повторным ростом заболеваемости COVID-19 и рядом повторных шоков, то теперь же худший вариант – системный кризис.

По мнению ЦБ, он может начаться в том случае, если быстрое и существенное ужесточение монетарной политики в США наложится на лопанье «пузырей» на рынках активов. Это напугает инвесторов относительно невозможности возвращения вложенных средств.

В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов и обострением долговых проблем в странах с формирующимся рынком.

Для России это будет означать третью с 2015 рецессию в мировой экономике. ВВП России уменьшится на 1,4-2,4%, однако в этот раз пространства для денежно-кредитного стимулирования у Центробанка не будет — ему придется поднять ключевую ставку до 8,3–9,3%, чтобы снизить эффекты глобальной инфляции. Властям же придется отступить от бюджетного правила для поддержки экономики и внутреннего спроса.

В двух других сценариях регулятор описал усиление пандемии и глобальную инфляцию. В первом возможна умеренная рецессия экономики, до -0,8% ВВП в 2022 году. Цена на нефть в этом случае упадет до 45 долларов за баррель.