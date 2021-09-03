Украина нашла способ сохранить транзит газа

Украина ожидает начала консультаций с ФРГ и Соединенными Штатами по вопросам продолжения транзита газа через украинскую территорию и рассчитывает заключить соответствующие контракты с европейскими компаниями. Об этом заявил в четверг глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который вместе с президентом Владимиром Зеленским находится с визитом в США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы говорим, что мы не против продлить его [контракт с "Газпромом" на транзит через Украину] и на 10 лет, но это не самая главная наша задача, и это не самая лучшая гарантия.

Видео дня

Самая лучшая гарантия - это как раз контракты с европейскими компаниями, и мы сейчас ждем обещанные так называемые консультации на техническом уровне, а фактически это должны быть переговоры, которые должны организовать немцы, и на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину - это то, что нам нужно", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", к которой подключился по видеосвязи из Калифорнии.

По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами - это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске "Северного потока - 2".

Глава "Нафтогаза" пояснил, что в случае нарушения компаниями обязательств Украина сможет пойти в европейские суды.

"Но думаю, что европейские компании не будут нарушать контракты", - добавил он.

Витренко также напомнил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США. Однако отметил, что они не закреплены на бумаге.

"Гарантии, которые реально нужны Украине, - это не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками, - пояснил он. - А это контракты с европейскими компаниями на транзит, а вот если таких контрактов не будет, если "Газпром" будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции".

Соглашение США и ФРГ

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.