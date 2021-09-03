Центробанк Германии наполнился мокрыми деньгами

Центральный банк Германии 1 сентября заявил, что здание учреждения заполнилось поврежденными банкнотами на сумму более 50 миллионов евро (59 миллионов долларов) после масштабных наводнений в июле. Учреждению пришлось срочно сушить денежные купюры. Об этом пишет AP.

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В Немецком федеральном банке рассказали, что физлица и банки сдали банкноты, пропитанные водой и частично испачканные нефтью и грязью. Поврежденные деньги сушатся в специальном центре в городе Майнц. После высыхания поврежденные банкноты разглаживают, проверяют и подсчитывают. Центробанк отметил, что важно обрабатывать влажные купюры быстро, пока они не слиплись и "не превратились в бетон". Специалисты проверяют подлинность банкнот и размер их повреждений, а затем владельцам компенсируют утраченную сумму, не взимая дополнительной платы.

В среднем за год в центр Майнца поступают поврежденные банкноты на 40 миллионов евро. В 2021 году в период с середины июля по конец августа из пострадавших от наводнения районов в Западной Германии организация приняла купюры общей стоимостью в 51 миллион евро. Немцы по-прежнему используют наличные деньги чаще, чем другие жители Европы.