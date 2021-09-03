Чубайс связал с Китаем провал угольной стратегии

Анатолий Чубайс заявил о провале угольной стратегии России. Он объяснил это сокращением потребления угля со стороны Китая.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями уточнил, что Россия рассчитывала на рост спроса.

Ранее вице-премьер Александр Новак предположил, что уголь «будет ещё долго занимать достаточно высокую долю в энергобалансе», и она снизится с 25% до 20% только к 2040 году.