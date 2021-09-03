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Анатолий Чубайс заявил о провале угольной стратегии России

Говорит Москва
21 минуту назад

Анатолий Чубайс заявил о провале угольной стратегии России. Он объяснил это сокращением потребления угля со стороны Китая.

Чубайс связал с Китаем провал угольной стратегии
Фото: ТАССТАСС

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями уточнил, что Россия рассчитывала на рост спроса.

Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

«Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации», — цитирует Чубайса РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак предположил, что уголь «будет ещё долго занимать достаточно высокую долю в энергобалансе», и она снизится с 25% до 20% только к 2040 году.

Экономика,Анатолий Чубайс,Александр Новак,РИА Новости,
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