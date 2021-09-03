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Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Президент Владимир Путин и вице-премьер, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поспорили, кто был вдохновителем Восточного экономического форума.

Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть перечень выступающих, но мне бы хотелось, чтобы мы без особой забюрокраченности провели нашу сегодняшнюю встречу. Но, тем не менее, не могу не предоставить слово Юрию Петровичу Трутневу, который был вдохновителем и, можно сказать, в известной степени автором идеи проведения подобных форумов», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Трутнев в ответ поблагодарил президента и добавил: «Вдохновителем у нас были вы, а я только исполнителем».

«Хорошо», – согласился президент России.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Экономика,Юрий Трутнев,Владимир Путин,РИА Новости,
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